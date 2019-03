Iacolino e Falzone: "A quando il superamento del precariato al Comune di Agrigento?"

"Il recente intervento legislativo della Regione siciliana finalizzato al superamento del precariato storico con procedure straordinarie e riservate,peraltro già previste dal decreto Madia, rappresenta una importante opportunità che l'amministrazione del comune di Agrigento deve prontamente utilizzare".

Così intevengono sull'annosa questione dei precari del Comune di Agrigento i consiglieri comunali Giorgia Iacolino e Salvatore Falzone. "Per questo motivo, ed al fine di valorizzare la consistente platea di precari storici del comune di Agrigento, - continuano - chiediamo al sindaco di attivare tutti gli adempimenti di natura programmatoria e gestionale in grado di assicurare, d'intesa con l'assessorato regionale agli Enti locali, il superamento del precariato storico. È una battaglia del Consiglio comunale finalizzata a garantire dignità ai lavoratori precari, che vogliamo rilanciare - concludono Iacolino e Falzone - perché siamo convinti della necessità di procedere alla loro stabilizzazione, in quanto essi rappresentano oramai la spina dorsale dell'amministrazione comunale di Agrigento".