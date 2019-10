Caso precari al Comune, Gibilaro annuncia passi avanti verso la stabilizzazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito di richiesta di informazioni inerenti l'iter della stabilizzazione del personale precario del Comune di Agrigento, ritengo doveroso e opportuno comunicare integralmente la risposta ricevuta dall'amministrazione e dagli uffici preposti.

Ho avuto modo di conoscere, da vicino la realtà dei lavoratori precari del Comune di Agrigento, nonché, le professionalità che hanno acquisito all’interno dell’Ente in questi anni, circostanza questa che ormai, li colloca come una risorsa indispensabile ed imprescindibile per l’erogazione dei servizi cui sono preposti nei vari settori.

Confido nel contempo nella circostanza che, l’Amministrazione comunale, possa garantire una stabilizzazione con un monte ore adeguato alle esigenze dell'Ente e della collettività Agrigentina.