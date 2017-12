"Potere al popolo" muove i primi passi anche in città, assemblea aperta al centro Pasolini

Assemblea aperta, domani alle 18,30, al centro Pasolini di via Atenea, di "Potere al popolo". "Sabato 18 novembre a Roma è successa una cosa straordinaria: un migliaio di lavoratori, disoccupati, giovani, studenti ha deciso di non accettare più passivamente il solito teatrino delle elezioni nazionali, stretti tra il voto al meno peggio e finti compagni di strada - hanno spiegato da 'Potere al popolo' Agrigento - . Queste persone hanno deciso insieme di costruire il progetto nazionale 'Potere al popolo', che tramite centinaia di assemblee territoriali si presenterà alle elezioni con un programma costruito in base alle esigenze reali dei territori italiani. Un programma che permetta di individuare responsabili e soluzioni alla crisi che viviamo ormai da 10 anni, e che sembra non avere fine al di là dei proclami governativi. I punti di questo programma sono pochi ma fondamentali. Eccone alcuni: il diritto al lavoro, con delle leggi del lavoro che garantiscano dignità a un lavoratore che non sia ricattato da padroni e padroncini che ti sfruttano anche nei giorni di festa; il diritto ad uno stato sociale, un sistema che fornisca gratuitamente servizi basilari come la sanità o la previdenza sociale, che non devono più essere solo “voci di spesa da tagliare” come in una qualsiasi azienda privata; nuove politiche di sviluppo del meridione, che possano arginare un’emigrazione insostenibile e rimettano al centro le esigenze del Sud Italia, dall’agricoltura al turismo; il diritto alla sovranità popolare, che si esercita a livello territoriale sotto forma di controllo e a livello nazionale mettendo in discussione una Unione Europea che svuota gli stati di qualsiasi vero potere decisionale ed economico; una reale riduzione delle spese militari a partire da quelle per la NATO che permetta di liberare risorse economiche in favore dello stato sociale".

"Per tutti questi motivi come lavoratori e studenti della provincia di Agrigento - viene aggiunto - abbiamo deciso di fare nostro questo programma e di provare a costruire anche nella nostra terra una vera lista popolare, che porti un cambiamento in una politica locale che sembra sempre di più una farsa senza alcuna dignità".