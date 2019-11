Potatura degli alberi a Giardina Gallotti, interrogazione di Nobile e Sollano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Premesso che su segnalazione dei cittadini residenti a Giardina Gallotti, i sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo in via Belvedere per verificare lo stato di fatto di alcuni alberi; considerato che, nei giorni scorsi a causa del mal tempo e dei forti venti si sono registrati in Città molti danni e diversi disagi, molte le strade impercorribili, auto danneggiate etc... In centro Città nello specifico in via Pietro Nenni, il vento ha abbattuto un grosso albero che cadendo ha danneggiato le auto al momento in sosta, per fortuna non si è registrato nessun danno a persone scongiurando una tragedia. Sicuramente sono eventi causati dai forti venti e dal cambiamento climatico ma riteniamo sia di notevole importanza intensificarne il monitoraggio e predisporre interventi di potatura su tutti gli alberi a cominciare da quelli più grandi e voluminosi.

La corretta potatura degli alberi deve essere un obbligo poiché l’albero se ben gestito è in grado di resistere alle situazioni climatiche evitando anche la rottura delle ramificazioni causate dai forti venti. Nella frazione di Giardina Gallotti in via Belvedere diversi sono gli alberi che richiedono un controllo e un intervento di potatura urgente, pertanto invitiamo l’amministrazione a intervenire con urgenza per evitare futuri danni.

Considerando che la potatura degli alberi va effettuata nei mesi di riposo vegetativo che va dal mese di Novembre al mese di Marzo, chiediamo che venga predisposto sin da subito un lavoro di potatura che interessi tutti gli alberi presenti ad Agrigento dando priorità a quelli che possono rappresentare un pericolo sia a persone che a cose, ponendo attenzione alle zone più a rischio.