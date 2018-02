Sindaci siciliani dei Cinque Stelle accanto a Ida Carmina fra solidarietà e futuro

I sindaci siciliani del movimento Cinque Stelle si sono ritrovati, accanto a Ida Carmina, a Porto Empedocle. Fra loro, naturalmente, anche Anna Alba, sindaco di Favara.

"Sono venuti ad esprimermi la loro solidarietà per quanto sta accadendo a Porto Empedocle e per un proficuo confronto sulle problematiche che affliggono i nostri territori, nonché per progettare comuni proposte di soluzione - ha spiegato Ida Carmina - . Insieme da cittadini comuni che ora sono portavoce dei bisogni e delle esigenze delle loro collettività".