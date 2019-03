Sfiducia a Ida Carmina, in arrivo una nuova mozione: ma stavolta si fa (forse) sul serio

Non c'è due senza tre: in Consiglio comunale di Porto Empedocle si sta lavorando ad una terza mozione di sfiducia per il sindaco Ida Carmina, e questa volta ci dovrebbero essere quantomeno i numeri per discutere l'atto in aula "Amormino".

Stando a quanto finore trapelato, infatti, i gruppi facenti capo a Gallo, Caci e Di Mauro (con una spintarella esterna di esponenti di altri partiti molto attivi in un'opposizione extraconsiliare) avrebbero infatti pronta una mozione con almeno sei o sette firme, numero quest'ultimo indispensabile per poter quantomeno portare il punto in Consiglio comunale.

Una sfiducia che arriva dopo quella presentata dai consiglieri Puccio e Bartolotta solo due giorni fa e che verosimilmente punta a raccogliere sotto un'unica bandiera tutta l'opposizione in aula, che è oggi la maggioranza assoluta in termini numerici. Solo una decina di giorni fa si era aperta una fase di confronto tra l'amministrazione comunale e le opposizioni che, a quanto pare, avrebbe accelerato il percorso inverso, ovvero quello di rottura insanabile tra i due schieramenti.

Si arriverà davvero a sfiduciare il sindaco? Questo lo si scoprirà tra poco.