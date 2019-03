Carmina sulla sfiducia: "Continuo a lavorare, non mi toglieranno il sorriso"

"Grazie per la solidarietà che tanti cittadini mi stanno dimostrando. Vado avanti a testa alta e con l’animo sereno perché ho la coscienza di aver fatto un servizio al mio paese, nei momenti più drammatici della sua storia recente, rimanendo al timone di una nave in gran tempesta, quando altri sarebbero scappati tanto la situazione era drammatica, dando tutta me stessa, incondizionatamente solo ed esclusivamente per il bene di Porto Empedocle e dei 'Marinisi'".

Mentre infuria la polemica sulle "sfiduce" al sindaco, Ida Carmina si "sfoga" sui social. "Qualunque cosa dovesse succedere nei prossimi giorni, se il Consiglio comunale, ora che ho conquistato la possibilità di far vivere al mio paese un periodo di serenità (arriveranno a breve 5 milioni di euro e si avvieranno tantissimi lavori ed iniziative), deciderà di consegnare Porto Empedocle ad un commissario, ad un funzionario regionale scelto da Palermo, mandando a casa chi è stato democraticamente scelto dai cittadini empedoclini, facendo questa offesa a loro e dalla città, ciò non mi toglierà il sorriso sereno. Perché io amo il mio Paese, e continuerò sempre a lottare, anche da semplice cittadina, per un futuro migliore. Abbiamo tanto da fare".

Oltre alla mozione con 7 firme proposta dai gruppi Caci - Di Mauro, ve ne potrebbe essere adesso una quarta in ordine di tempo proposta dal gruppo Gallo, che ha tenuto a precisare che nessuna interlocuzione è in corso con l'Amministrazione. Tante singole mozioni faranno, sommandole, un'unica "vera" mozione di sfiducia?