Ci sono i "residui", scongiurato il secondo dissesto finanziario

Porto Empedocle, il rischio di un secondo dissesto sembra momentaneamente scongiurato. Ad anticiparlo è stato l’assessore al Bilancio Salvatore Urso, il quale ha spiegato che, analizzando il quadro dei residui per l'anno 2017, alla voce “residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio” è stato accertato come a fronte di spese per 15.167.643 euro si sono registrate entrate per 17.280.924 euro, quindi con un attivo di 2.113.281 euro. Non soldi in cassa che potranno essere spesi, è giusto precisarlo immediatamente, ma piuttosto residui che comunque avranno una funzione assolutamente necessaria: quella di garantire un margine di manovra strettamente tecnico in fase di redazione dei prossimi strumenti finanziari che, come noto, saranno gravati da una pesante “razione” del disavanzo rilevato nell'anno 2015.

“Quindi al momento il nostro timore che la macchina non reggesse al carico di quei 12 milioni di euro da recuperare in 30 anni al momento sembra archiviato – spiega Urso -. Questo risultato, per quanto precario, ci da una mano in prospettiva rispetto alla realizzazione del bilancio riequilibrato. Avevamo il timore sarebbero state le somme in tal senso e che si sarebbe potuti andare ad un doppio dissesto. Chiudendo con un attivo di amministrazione – continua -, magari, possiamo scongiurare questa ipotesi”.

A questo, tuttavia, bisognerà affiancare un potenziamento significativo dell'attività di accertamento e recupero delle entrate. In tal senso gli uffici sono al lavoro.