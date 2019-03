La giunta Carmina "apre" all'opposizione in consiglio comunale

Non chiamatelo "rimpasto" ma solo, almeno in questa fase, "interlocuzione". La Giunta di Porto Empedocle, che non ha mai potuto contare su una maggioranza in Consiglio comunale, incassa infatti la disponibiltià da parte dei gruppi di opposizione ad un dialogo "sulle prospettive e le emergenze della città".

Un primo confronto si è tenuto già con i capigruppo e altri se ne potrebbero tenere su specifiche tematiche. L'idea sembra chiaramente quella di responsabilizzare ogni consigliere rispetto ad una gestione della cosa pubblica assolutamente difficile da portare a compimento.

Al momento, come dicevamo, non c'è nell'aria alcuna ipotesi di rimpasto, anche se il sindaco Ida Carmina si dice pronta a vagliare nomi della società civile per eventuali innesti mirati nella squadra amministrativa. "E' ancora presto per parlarne" taglia comunque corto il sindaco. Si tratta comunque di un importante passo avanti, se si considera che fino a non molti mesi fa i vari partiti di riferimento avevano chiesto ai consiglieri di opposizione di sfiduciare il sindaco.