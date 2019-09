Assistenza agli studenti disabili, Pullara: "A Porto Empedocle famiglie lasciate sole"

La consigliere comunale di Porto Empedocle Antonina Pullara denuncia la situazione di difficoltà in cui vengono a trovarsi le famiglie del territorio empedoclino che hanno figli con disabilità accertata e che non hanno ancora avuto risposta circa l’assistenza che spetta ai bambini disabili nonostante l’imminente inizio del nuovo anno scolastico.

"Trovo assurdo che sia stato proprio l’onorevole Di Caro, deputato regionale del M5S ad aver evidenziato la non operatività dei comuni, i quali non garantiscono il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili. E questo perché in primis il Comune di Porto Empedocle, a guida Movimento 5 Stelle, non si è ancora attivato. Come ribadito dal deputato - spiega ancora Pullara -, l’Asacom è un servizio essenziale che deve essere garantito per agli alunni che necessitano oltre che di sostegno didattico di assistenza per l’autonomia e comunicazione. È un diritto inappellabile e indipendentemente dalla situazione economica comunale è compito dell’amministrazione comunale battere i pugni o trovare il modo per assicurare un diritto costituzionalmente garantito".

Ad oggi, denuncia la consigliera, il Comune non avrebbe ancora risposto alle richieste di aiuto dei cittadini. "Il sindaco, che ha oggi le deleghe a istruzione e solidarità - si chiede Pullara - si è attivato per risolvere questa problematica? Ha avviato una interlocuzione con la Regione e con i sindaci del Distretto socio sanitario per riuscire a garantire un servizio obbligatorio per legge?".