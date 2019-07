L'inaugurazione del lungomare di Porto Empedocle, Di Betta: "E' l'inizio di una nuova storia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore al turismo e spettacoli Salvatore Di Betta:”Il nuovo lungomare Nettuno è l’inizio di una nuova storia,un grazie agli empedoclini,pronti a un’estate di successi,l’impegno e i nostri progetti continuano”

A margine dell’inaugurazione del restilyng del nuovo Lungomare Nettuno a Lido Azzurro a Porto Empedocle di ieri sera interviene l’Assessore Comunale al turismo e spettacoli Salvatore Di Betta.

“Un grazie collettivo a tutti,ieri sera,il 5 luglio 2019,segna una data storica per tutta la comunità empedoclina,non è stata solo l’inaugurazione di un Lungomare per la nostra comunità,ma gioia,speranza e prospettive di vero sviluppo.

Le migliaia di persone intervenute all’evento non possono che farci piacere e stimolarci in questa grande avventura che ho intrapreso con l’amministrazione Carmina che ringrazio per l’opportunità che sta dando ai giovani presenti nel suo esecutivo.Oltre tutto ieri sera anche il centro storico empedoclino era pieno di gente e turisti un successo a 360 gradi che non può essere che da pungolo e da stimolo e che dà grande fiducia al progetto di rinascita del nostro paese sempre più proiettato a vetrine di livello nazionale e internazionale che è un obiettivo centrale di questa amministrazione attiva.

Un lungomare che è un punto di partenza non di arrivo e ci tengo a sottolinearlo:un lavoro che parte da oggi per migliorare i servizi e attirare un’offerta turistica qualificata e che merita un posto incantevole come Lido Azzurro.

Già la prossima settimana partiremo con gli eventi della stagione estiva,un programma ambizioso e calibrato per tutte le esigenze e studiato con il Direttore artistico Salvatore Zoppo e gli esercenti della frazione che sono la vera anima del progetto estivo.

Continueremo su questa linea e con le sinergie messe in campo,faremo ancora meglio,sono certo che questo gioiellino che è un bene pubblico a disposizione di tutti sarà valorizzato e darà uno slancio economico tutto l’anno.

I nostri progetti continuano,è chiaro che gli uffici e l’amministrazione con il piano triennale delle opere pubbliche stanno studiando altri progetti di riqualificazione per creare quel continuum da Lido Azzurro al Porto che è il nostro obiettivo principale.

Infatti l’impegno,la determinazione e il lavoro non ci preoccupano e con la collaborazione di tutti,taglieremo altri nastri e Porto Empedocle continuerà ad essere una perla nel cuore del Mediterraneo e una località turistica che assurgerà presto a una location di ampio respiro e di appeal per tour operator e organizer,in quanto assembliamo cultura,storia e bellezze naturali di inestimabile valore che devono ancora crescere nell’interesse della nostra comunità cominciando dal potenziamento dei servizi primari e tecnologici,una sfida che vinceremo sicuramente.”