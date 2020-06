Gaffe del vice ministro Cancelleri, Gramaglia (Fi): "Scandalose affermazioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento, Gramaglia (FI): Scandalose le affermazioni del vice ministro Cancelleri.

Sorprendono le dichiarazioni del Viceministro (5Stelle) alle infrastrutture, oltretutto siciliano, già deputato regionale, che scambia la nave da crociera che il governo di cui fa parte ha adibito alla quarantena dei clandestini (peraltro con un esborso di oltre 1 milione di euro al mese di soldi degli italiani) per... TURISTI!!!

“La sicurezza delle nostre coste e del nostro territorio non sono uno scherzo, non bastano le interviste o le comparsate in Tv a risolvere le emergenze“.

Prima se ne vanno, meglio sarà per l'Italia.