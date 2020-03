Coronavirus, consiglio comunale di Porto Empedocle: "Rimanete a casa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Una notizia che addolora e spaventa allo stesso tempo.

Un nostro concittadino affetto da Covid-19 ed un paese che si scopre in tutta la sua vulnerabilità.

Ad essere colpita è una persona molto conosciuta in città perché coniuge del nostro Primo cittadino.

Tutto il Consiglio Comunale, intende manifestare al Sindaco Carmina totale vicinanza per il delicato e difficile momento che sta attraversando la sua famiglia.

Al contempo, ci rivolgiamo alla cittadinanza chiedendole di elevare al massimo il proprio senso di responsabilità.

Come si è ben capito il virus ha oramai fatto il suo ingresso anche a Porto Empedocle.

A questo punto è di fondamentale importanza evitare che possa diffondersi, aggredire altra gente e propagarsi così a macchia d’olio.

L’unico strumento di lotta del quale disponiamo è l’isolamento.

Soltanto rimanendo a casa e senza contatti con gente esterna si potrà scongiurare il pericolo che avvenga sul nostro territorio la tragedia che si sta consumando in altre parti d’Italia.