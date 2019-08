Porto Empedocle, arriva il nuovo assessore all'Ecologia: è Alessandro Monaco

Il Comune di Porto Empedocle ha di nuovo un assessore all'Ecologia. Si tratta di Alessandro Monaco. La nomina è avvenuta ieri, ben lontana dai riflettori e dall'attenzione della stampa, ma è stata annunciata con un semplice post sui social.

"Creatività, flessibilità, capacità innovativa e rigore metodologico caratterizzano il percorso lavorativo di Alessandro Monaco, giovane empedoclino, nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente, nella selezione e nello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi urbani - scrive il sindaco Ida Carmina -. Alessandro Monaco ha ricoperto per anni un rinomato ruolo amministrativo con le mansioni di fatturazione e gestione rifiuti e vanta specifiche conoscenze professionali nel settore della gestione dell’ambiente. Spenderà le sue competenze per il bene comune e per il nostro territorio occupandosi di ecologia ed ambiente, ambito che lo appassiona. A nome di tutta la Giunta - continua Carmina - do il benvenuto in squadra ad Alessandro".