D'Orsi si complimenta con la Polizia locale per il lavoro svolto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore comunale di Palma di Montechiaro, Giuseppe D’Orsi, rivolge un plauso ai Vigili Urbani a seguito dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione estiva. D’Orsi afferma: “Malgrado il Corpo della Polizia Locale del Comune di Palma di Montechiaro sia costituito da appena sei persone, siamo riusciti a coprire nel migliore dei modi tutte le emergenze. Da incendi a incidenti, viabilità, prevenzione, repressione e tutto ciò che è di competenza degli agenti municipali. Il nostro comandante, Gaspare Balistreri, è stato sempre in prima linea, puntuale ed efficace. Tra l’altro, in poco più di due mesi sono state elevate oltre 150 contravvenzioni per divieti di sosta, a garanzia dell’ordine pubblico e della convivenza civile. E la cittadinanza ha compreso e condiviso la necessità del rispetto comune della legalità e delle regole. Mi sembra di essere ritornato ai tempi del mio caro zio Salvatore D’Orsi, tenente dei Vigili urbani per più di 30 anni” – conclude Giuseppe D’Orsi.