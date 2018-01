Elezioni, fra new entry e politici di razza ecco tutti i candidati a Camera e Senato

Ci siamo. Mentre molti gli agrigentini stanno ancora cercando di capire significato e portata dei termini "uninominale" e "proporzionale", le parole più inflazionate degli ultimi giorni, le liste sono state presentate. Fra gli agrigentini in campo, ci sono alcuni politici di razza, come Decio Terrana di Grotte (Noi con l'Italia) e Vincenzo Giambrone (Forza Italia), attualmente sindaco di Cammarata. Ma vi sono anche delle new entry come Calogero Pisano (Fratelli d'Italia), Giusi Bartolozzi e Marcello Fattori - entrambi di Forza Italia - . E vi è poi la già polemizzata - dallo stesso Pd - candidatura di Giuseppe Sodano, figlio dell'ex sindaco di Agrigento e del senatore Calogero Sodano. Adesso, è il momento della campagna elettorale.

Uninominale

Camera

Centrosinistra: Giuseppe Sodano; M5s: Michele Sodano; Leu: Bianca Gazzetta; Centrodestra: Calogero Pisano.

Senato

Centrosinistra: Maria Iacono; M5s: Gaspare Marinello; Leu: Calogero Zammuto; Centrodestra: Vincenzo Giambrone.

Proporzionale

Senato. Sicilia occidentale

Forza Italia: Renato Schifani, Urania Papatheu, Nitto Palma, Domitilla Giudice. Pd: Davide Faraone, Teresa Piccione, Paolo Ruggirello, Maria Iacono. M5s: Antonella Campagna, Vincenzo Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste. Noi con l'Italia: Ester Bonafede, Decio Terrana, Vita Rotolo, Fabio Bongiovanni. Fratelli d'Italia: Isabella Rauti, Adolfo Urso, Margherita Lanza di Scalea, Raoul Russo. Leu: Pietro Grasso, Mariella Maggio, Fabrizio Bocchino, Teresa Monteleone. Lega: Giulia Bongiorno, Santo D'Alcamo, Patrizia Battello, Gioacchino Picone.

Camera. Collegio Gela-Agrigento-Mazara

Pd: Daniela Cardinale, Marco Campagna, Teresa Diadema, Angelo Galanti. Forza Italia: Giusi Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori. M5s: Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Dino Terrana. Leu: Bianca Guzzetta, Cesare Lo Leggio, Dafne Rimmaudo, Nicolò Asaro. Lega: Alessandro Pagano, Anna Maria Sciangula, Loreto Ognibene, Alessandra Cascio. Fratelli d'Italia: Carolina Varchi, Calogero Pisano, Elvira Amata, Michele Ricotta.