Politiche del 4 marzo, l'appello di Lillo Micciché per "Liberi e uguali"

Sebbene lontano dalla città di Agrigento, sento il dovere dilanciare un appello agli elettori della mia città per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Un appello accorato alla partecipazione al voto e, soprattutto, un appello accorato a votare scegliendo quella lista i cui candidati (donne e uomini) abbiano la capacità di prendere decisioni forti e coraggiose e sfidare il potere politico per difendere i cittadini.

Credo che le persone dentro la lista Liberi e Uguali hanno questo profilo, tenuto conto della scelta coraggiosa di collocarsi fuori da comodi e sicuri collegi.

Perciò chiedo ad ogni agrigentino una approfondita riflessione etica, morale e politica sul futuro che vogliamo per la nostra nazione e per i nostri giovani costretti sempre più ad andare via dalla nostra bella ma maltrattata terra siciliana. Credo che l’esperienza vissuta sia lo strumento migliore per indurci a non commettere errori eparticolarmente a non commettere l’errore di preferire il candidato agrigentino ad altro candidato non locale, perché oggi la battaglia per un futuro migliore si combatte necessariamente in parlamento,e qui dico che è obbligatorio farsi rappresentare ai massimi livelli istituzionali da candidate e candidati che siano competenti, oltre che onesti.

Perciò chiedo ai miei conterraneidi far tesoro delle esperienze delpassatoriflettendosul fatto che pur avendo avuto ai massimi livelli di governo molti uomini politici agrigentini, nessun beneficio è venuto da loroa favore della città diAgrigento e provincia. Un esempio per tuttiè il problema dei problemi: l’irrisolta atavica mancanza d’acqua e la sua cattiva distribuzione e con questo esempio non posso nonricordarefra le mie tante protestela marcia Agrigento-Palermo del 2002. Per questo dico che della memoria storica si dovrebbe far tesoro, soprattutto per il futuro, per queste ragioni oggi invito a votare la lista Liberi e Uguali con Pietro Grasso, perché è meglio pensare per i molti e non per i pochi, perché Liberi e Uguali ècontro le ingiustizie,contro le disuguaglianzeècontro la precarietà nel mondo del lavoro.

Per questo motivo lanciol’appello per un voto libero e ragionato per la lista LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO segnando con una croce solo sul simbolo.



Camera dei deputati Collegio uninominale Agrigento 07 Agrigento BIANCA GUZZETTA

Collegio plurinominale Agrigento Sicilia 1 –03 BIANCA GUZZETTA

Sicilia 1 – 03 CESARE LO LEGGIO

Sicilia 1 – 03 DAFNE RIMMAUDO

Sicilia 1 – 03 NICOLO’ ASARO

Senato della Repubblica Collegio uninominale Mazara del Vallo Agrigento CALOGERO ZAMMUTO

Collegio plurinominale Sicilia – 01 PIETRO GRASSO

Sicilia – 01 MARIA LEONARDA MAGGIO

Sicilia – 01 FABRIZIO BOCCHINO

Sicilia – 01 MARIA TERESA MONTELEONE