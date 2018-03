Rettifica dei confini, Vitellaro e Licata: "La parola ai favaresi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Con il voto di ieri si è conclusa una storia lunga 20 anni. E' motivo d'orgoglio per i nostri gruppi consiliari aver contribuito a concludere l'iter burocratico che consentirà a regolarizzare i confini tra Agrigento Favara ed Aragona. Adesso si darà il via alla consultazione referendaria della popolazione interessata e subito dopo si procederà a restituire a migliaia di cittadini favaresi i diritti che tanto avevano auspicato". Lo scrivono in una nota i capigruppo di "Agrigento Cambia" e "Agrigento Rinasce", Pietro Vitellaro e Enzo Licata.