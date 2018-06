Spazzamento meccanico in tutta la città, Carlisi: "Vogliamo chiarezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì sera, sbloccati i lavori del Consiglio comunale, è stata approvata una mozione a mia firma per estendere lo spazzamento meccanizzato in tutta la città.

Tanti cittadini non hanno mai visto le spazzatrici in movimento nella loro zona e, vista l’assenza di netturbini, ormai lo spazzamento è privilegio solo di alcune zone della città.

L’assessore ha detto che spesso gli autisti a disposizione per questi mezzi vengono utilizzati per gli auto compattatori piuttosto che per le spazzatrici che sono inserite in appalto in numero di 3 che dovrebbero lavorare dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno.

Nulla è dato da vedere riguardo le giornate lavorate, dato che l’accesso agli atti sui corrispettivi, presentato a marzo sul tema, non è stato ancora evaso. Sarà dunque necessario ricorrere all’assessorato agli enti locali per l’invio di un commissario per avere copia delle carte richieste?