Politica e innovazione, i pentastellati lanciano una proposta: "I cittadini ridisegnano la città"

“I cittadini ridisegnano la città”. Domenica sei ottobre i pentastellati scendono in piazza. Tutto pronto per il il secondo workshop sulla partecipazione politica e innovazione, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Agrigento. I cittadini potranno scegliere tra queste opzioni: Parcheggio di Cugno Vela, parco Icori, rilancio culturale, artistico, sportivo e lavorativo di Agrigento grazie a una straordinaria struttura esistente, piano strategico su Via Atenea (apertura e rilancio delle attività commerciali locali, attività per i cittadini, trasporto Pubblico Locale, Lungomare Falcone Borsellino ridefinizione degli spazi esistenti e valorizzazione del borgo marinaro con attività sportive.

“L’opzione - fanno sapere i pentastellati di Agrigento - più votata sarà al centro del Political Participation Canvas, uno strumento che, con la guida di Alessandro Cacciato, permetterà, ai partecipanti del work”.