L'Udc siciliano alla festa nazionale di Fiuggi, Terrana: "Grande orgoglio"

L’UDC Siciliano presente alla Festa Nazionale dell’UDC Italia di Fiuggi presso il Parco della Fonte Anticolana. Dalla Sicilia èpresente una folta delegazione di Coordinatori, Deputati Regionali, Amministratori Locali e Dirigenti Politici, a dimostrazione della grande Forza Politica che l’UDC rappresenta oggi sul territorio siciliano (nella foto una delle delegazioni al seguito dell'On.Decio Terrana).

<< E’ sempre difficile spostare così tanta gente per un evento politico, anche se in clima di Festa - afferma il Coordinatore Regionale per la Sicilia, On. Decio Terrana – ma è un grande orgoglio per me sapere che più di duecento siciliani saranno oggi presenti alla manifestazione Nazionale di Fiuggi per festeggiare il nostro Movimento Politico con vari rappresentanti della Politica Nazionale. Interverremo attivamente nei due giorni della kermesse, così che avremo modo di raccontare tutto ciò che stiamo costruendo in Sicilia ed i nostri progetti futuri >>.

Alla due giorni di Fiuggi saranno presenti tutti i rappresentanti dell’UDC Italia, dal Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa ai Senatori Binetti, Saccone e De Poli, Presidente Nazionale dell’UDC Italia, da tutti i Coordinatori Regionali, Provinciali e Cittadini ed i Dirigenti Politici dell’UDC ad importanti personaggi della Politica attuale quali il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, Anna Maria Bernini, Presidente del Gruppo FI-UDC al Senato, Maurizio Gasparri, Senatore di FI ed Antonio Tajani, Vicepresidente del PPE e tanti altri. Presenti tra gli altri il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo De Raho, il Professore Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica all’Università di Tor Vergata, che aprirà la tavola rotonda “La Sfida dei Giovani” e diversi giornalisti di fama internazionale. In allegato il programma della festa nazionale dell'UDC.