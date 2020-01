Anche "Cambiamo" di Giovanni Toti sarà in campo alle prossime amministrative

Anche il movimento di Giovanni Toti, "Cambiamo", parteciperà alle prossime amministrative.

"Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla Città - dichiara Ornella Patti -, spendendoci come sempre affinchè Agrigento possa tornare a vedere la luce. 'Cambiamo' di Toti alle comunali agrigentine sarà rappresentato dalla sottoscritta e da un nutrito gruppo di candidati ospitati con ogni probabilità in una lista attualmente in fase di costruzione. Assieme al nostro punto di riferimento Marcello Fattori, a cui riconosciamo leadership e visione, stiamo osservando con attenzione la rosa dei candidati alla carica di Sindaco, valutandone complessivamente doti umane, amministrative, idee e programmi innovativi per il rilancio della città".