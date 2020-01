Polemica verde pubblico, Gramaglia: "Doveroso rimuovere i resti delle potature"

Il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene nel merito delle attività comunali legate al verde pubblico. Gramaglia, dunque, fa un appello all'assessore Nello Hamel.

"Ritengo - dice il consigliere in una nota - che gli alberi che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità debbano essere potati, oppure se è il caso tagliati, ma, una volta fatto, deve essere altrettanto doveroso rimuovere quanto rimasto dall’intervento, tra rami, foglie e tronchi. E ciò in modo particolare in zone ‘vetrina’ della città come la Passeggiata archeologica, sito transitato da numerosi turisti oltre che dai residenti, e dove da circa un mese vi sono i resti di un intervento di potatura. L’assessore Hamel si adoperi”.