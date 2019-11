Di Rosa replica a Bruccoleri: "E' consigliere comunale? Non ce n'eravamo accorti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Constatiamo, a proposito di “Agrigento fanalino di coda nella graduatoria redatta da Italia Oggi”, che l’Avv. Bruccoleri è consigliere comunale della città di Agrigento e fin qui il popolo agrigentino non ne aveva avuto conoscenza. Nell’obbedire bene alle disposizioni di Firetto, la Bruccoleri fa un pò di confusione, esprimendo un giudizio severo nei confronti dell’Ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio ed, in particolare, ritenendo che “la qualità dei servizi sanitari e della diagnostica …… è da terzo mondo”.

La Bruccoleri, mandata allo sbaraglio dal prode Firetto, offende una Struttura Ospedaliera che eroga centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie all’anno ed è punto di riferimento di una vasta platea di utenti che si avvalgono delle prestazioni rese, da medici, infermieri, tecnici ed operatori sanitari che vi operano con professionalità e competenza.

L’Avv. Bruccoleri – conclude Giuseppe Di Rosa – avrebbe fatto bene ad esaminare con maggiore diligenza il carteggio relativo alla rimodulazione della rete ospedaliera provinciale ed avrebbe rinvenuto il convinto apprezzamento del Sindaco Firetto nei confronti dei Direttori Sanitario ed Amministrativo dell’Ospedale di Agrigento che, invece, la Bruccoleri tenta goffamente di denigrare per replicare alle oggettive considerazioni espresse da chi lavora nell’interesse della città di Agrigento.



Giuseppe DI ROSA