Scontro sulla "Quota 100", Palermo difende le scelte del Governo nazionale

"Le dichiarazioni di Firetto rasentano un'offesa per tutti quei lavoratori che, a differenza di chi da 30 occupa poltrone politiche esosamente remunerare, dopo una vita di lavoro e sacrifici possono finalmente andare in pensione".

Scontro sulla quota 100 tra il sindaco Lillo Firetto e il capogruppo della Lega Nuccia Palermo. "Il buon funzionamento degli uffici di cui parla Firetto - scrive la salviniana Nuccia Palermo - dipende esclusivamente da un' incapacità politico amministrativa della sua Giunta ormai palesata su più situazioni ed argomenti. Il sindaco, infatti, dimentica che a rallentare la stabilizzazione dei precari del Comune di Agrigento é proprio la gestione amministrativa a sua firma - insiste ancora Palermo - che darebbe nuova linfa al lavoro degli uffici oltre che a restituire dignità agli stessi lavoratori. E sottolineo, non cerchi scuse parlando di iter già avviato poiché allo stesso manca l'approvazione del Bilancio 2018 ancora a noi sconosciuto. Altri comuni, come Ravanusa, Montevago, Naro, Grotte, Palma di Montechiaro eccetera, hanno non solo stabilizzato i contrattisti come prevede la legge Madia e la legge regionale 27 ma hanno soprattutto efficientato i servizi ed avuto riconosciuta la spesa storica fino al 2036 da parte della Regione così come disciplinato per legge".

"Detto questo - conclude Palermo - è strano che solo per il sindaco di Agrigento 'Quota 100' risulti un dramma. Noi siamo invece orgogliosi di aver, visto che è un provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini, destrutturato la legge Fornero dando un'opportunità agli ultrasessantenni di poter andare dignitosamente in pensione".