Pisano: "Le politiche del lavoro vanno cambiate, il nuovo Governo deve investire sui giovani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Calogero Pisano, candidato nel collegio uninominale alla Camera di Agrigento per la coalizione di centrodestra, rilancia il tema lavoro e le proposte di governo in tema occupazionale e di opportunità per i giovani.

“Abbiamo assistito finora a delle politiche in tema di lavoro che non hanno premiato per l’aumento di occupazione stabile tra i giovani,si è seguita solo una logica di misure tampone come tirocini e apprendistato che poi,specie in Sicilia,non si sono trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Adesso si deve investire e puntare su una politica dove lo Stato con i suoi uffici decentrati i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro,possano seguire realmente i giovani neet o i neo laureati o chi esce dal mercato del lavoro e ha difficoltà a rientrare. Si deve mettere in circolo un piano Marshall delle politiche attive,investire con fondi per legare il mercato del lavoro alle esigenze di imprese e di giovani,da un lato favorendo le aziende e dall’altro investire su una formazione continua del soggetto svantaggiato. Ecco perché per tamponare l’emigrazione e la mancanza di riferimenti per chi è in cerca o ha perso il lavoro si deve invertire la rotta. E in questa campagna elettorale la domanda frequente che mi chiedono i cittadini è l’ opportunità di lavoro per restare in questa terra. Sono certo che il centrodestra,attraverso politiche di defiscalizzazione e di aiuto all’impresa,farà ripartire un circuito virtuoso con politiche per il Sud di impatto e concrete per la crescita di posti di lavoro".