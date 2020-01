Nasce anche ad Agrigento un circolo del movimento "24 agosto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi 9/01/2020 ore 17:45 ad Agrigento si costituisce il circolo provinciale Equità territoriale"M24A" di Pino Aprile. Movimento che si propone contro le diversità socio-economiche che da troppo tempo caratterizzano la nostra nazione. Il neo coordinatore Alfonso Sammartino eletto all'unanimità dall'assemblea allo slogan del coordinatore Regionale Franco Calderone: "nasciamo per legittima difesa", aggiunge “il nostro obiettivo è fare in modo che si realizzino con “EQUITÀ” le condizioni morali e materiali per offrire a tutti, uomini e donne, ovunque vivano, sud e nord, le stesse opportunità di sviluppare le proprie doti per una crescita morale ed economica equilibrata". Propone già un primo impegno al fine di evidenziare l’isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento, quello di accogliere domenica giorno 12 Gennaio alle 15:47, per la tappa di Agrigento alla stazione C.le, gli amici del circolo di Ragusa che, partendo da Rosolini, effettueranno il periplo della Sicilia in treno per evidenziare lo stato di inefficienza e abbandono nel quale versa il servizio ferroviario regionale.