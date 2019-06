Piazzale Giglia, il consigliere Licata: "Un plauso all’amministrazione comunale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimo soddisfazione e compiacimento per il rifacimento e la riqualificazione del piazzale Giglia di San Leone che l’amministrazione comunale ha restituito alla pubblica fruizione a seguito del completamento dei lavori. Un intervento di riqualificazione urbana che, oltra a regalare alla frazione balneare un suggestivo luogo di aggregazione, ha consentito di poter restituire, anche grazie ai precedenti interventi di demolizione, la vista della principale risorsa di San Leone, ovvero il mare. Sorprende come l’intervento, piacevolmente semplice e piuttosto lineare, con sfumature cromatiche che ben si innestano nell’ambiente circostante, abbia dato un volto totalmente nuovo all’intera zona che già dalle prime ore successive all’inaugurazione vedeva numerosi agrigentini affollare la nuova piazza attesa e desiderata da tempo. Piace anche la passerella lignea creata lato mare che, collegando piazzale Giglia con Villa Pertini, ha dato luogo ad una affascinante continuità di spazi. Un plauso va quindi fatto all’amministrazione comunale che ha fortemente creduto in questo intervento di riqualificazione urbana, riuscendo a portarlo a compimento in una stagione che, come è noto, vede le finanze dell’ente non godere di buona salute. L’auspicio è quello di riuscire a custodire gelosamente quanto appena realizzato considerandolo un bene proprio che va trattato con cura e mantenuto integro.