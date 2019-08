Piano paesaggistico, Gibilaro chiede l'accesso agli atti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Richiesta copia Atti ai sensi e nei termini del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale inerente la "Cartografia dell'ambito 10 del Piano Paesaggistico" ricadente nella Provincia di Agrigento pubblicato nell'albo pretorio con n. 2919 del 01-07-2019.

Lo scrivente consigliere comunale, con la presente ai sensi e nei termini previsti dal vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Agrigento chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze copia della "cartografia dell'ambito 10 del Piano Paesaggistico" ricadente nella Provincia di Agrigento pubblicato nell'albo pretorio con n. 2919 del 01-07-2019.

Con la presente si richiede il deposito in forma cartacea degli atti e/o documentazione di cui sopra presso l'Ufficio di Presidenza entro i termini previsti dal vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.

Si resta in attesa di un Vostro riscontro e nel contempo si chiede di essere avvisato tramite e-mail istituzionale per il ritiro della documentazione richiesta.