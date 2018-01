Piano delle affissioni, Carlisi: "Rischio di maxi sanatoria per i 'furbetti'"

"Il Piano generale degli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private andava modificato perché poteva trasformarsi in una maxi sanatoria per quei furbi che si erano impadroniti abusivamente di spazi per affissione che, previsti dal piano da a approvare, sarebbero stati sanabili a sfregio di chi si era comportato onestamente". Lo scrive il consigliere comunale Marcella Carlisi.

"La maggioranza, nonostante le nostre perplessità, aveva votato favorevolmente il 30 marzo 2017 e piano e allegati erano passati. Impugnati immediatamente dalle ditte e sospesi, gli atti sono stati al centro di una battaglia legale che è approdata al Tar e oggetto di sentenza qualche giorno fa. Il Comune incassa anche questo colpo per improvvisazione e dissennatezza. Come opposizione possiamo solo denunciare e cercare di aprire gli occhi agli amministratori su possibili danni ma loro guardano solo verso feste e decori. Sparano fumo mentre il nostro Comune, i nostri soldi, finiscono bruciati".