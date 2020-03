"Mandiamoli a casa": via ad un "referendum" on line sul sindaco Alba

Favara, via ad un "referendum" anti Anna Alba. L'iniziativa, dal titolo "Mandiamoli a casa" è sostenuta dai gruppi di opposizione e in particolare dal gruppo misto composto dai consiglieri Chiapparo, Caramazza, Castronovo e Maglio. Se la sindaca, come noto, ha superato lo scoglio della sfiducia in aula, grazie ad un repentino e imprevedibile "allargamento" della maggioranza, adesso si prova con una "sfiducia di popolo".

L'idea è quella della creazione di una petizione on line che, dicono i consiglieri, "dia voce al malcontento del paese". All'iniziativa hanno aderito anche i sette consiglieri 5 Stelle "dissidenti".