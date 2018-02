Pennelli a mare, Carlisi: "Il Comune si costituisca parte civile al processo"

Il consigliere comunale Marcella Carlisi torna a chiedere la costituzione di parte civile del Comune al processo sui pennelli a mare.

"Il Consiglio comunale con la delibera del 30 novembre 2017, - scrive Carlisi in una nota - ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo da me proposto riguardo la costituzione di parte civile del Comune di Agrigento relativamente ad eventuali i eventuali processi riguardanti l’inquinamento. È già stata rimandata più di una volta l’udienza preliminare sui 'pennelli a mare' ma il sindaco non ha ancora dato nessun incarico di costituzione di parte civile agli avvocati del Comune.

"Non risulta fra gli atti pubblicati del Comune - prosegue Carlisi - nessuna investitura eppure ora i tempi sono maturi, nell’atto approvato si chiedeva anche di intervenire presso l’Ati idrico che può essere interessato anche alla costituzione".