Pellitteri o Nicastro? La Cassazione deciderà sul futuro di Casteltermini

Giudizio elettorale per decidere chi, tra Filippo Pellitteri e Gioacchino Nicastro può essere sindaco di Casteltermini, la Cassazione ha fissato per il prossimo 16 luglio l'udienza.

Giunge quindi ad un passaggio decisivo una vicenda complessa che era iniziata alcuni mesi fa quando la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso proposto da Pellitteri aveva dichiarato inelegibile Nicastro, consentendo al primo di subentrargli nel ruolo di sindaco. Fu poi la Corte di Cassazione, cui Nicastro si era rivolto attraverso gli avvocati Rubino ed Impiduglia, a sparigliare le carte in tavola disponendo la sospensione anche di Pellitteri e spalancando le porte al commissariamento regionale.

Nel caso di accoglimento del ricorso in Cassazione, la carica di sindaco del Comune di Casteltermini verrà assegnata in esito alle prossime elezioni amministrative che si terranno tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020.