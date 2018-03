Il Pd reagisce dopo la sconfitta elettorale, Zambito: "Ripartiamo dai circoli"

L'unione provinciale di Agrigento del Partito democratico, accogliendo l'invito del vicesegretario Maurizio Martina, darà il via nel fine settimana ad alcune iniziative nei circoli del territorio.

"Dopo la sconfitta del 4 marzo - scrive in una nota il segretario provinciale Giuseppe Zambito - dobbiamo ritrovare il senso dell’appartenenza. Dobbiamo essere capaci di andare oltre alle analisi, spesso su noi stessi, e ritrovare l’entusiasmo della partecipazione. Abbiamo consumato mesi a farci del male, alimentando contrasti interni che hanno distolto la nostra azione verso la gente. Usciamo dall’idea che le aree politiche siano fazioni armate e recuperiamo l’unità del progetto politico di un grande partito. E’ uno sforzo che chiedo a tutti i dirigenti, gli iscritti, i simpatizzanti; non possiamo rimanere a leccarci le ferite ma ripartire con la consapevolezza che il nostro rimane l’unico partito in grado di contrastare la deriva populista. Oggi il problema non è solo il futuro del Pd, ma piuttosto il futuro dell’Italia. Dopo anni di impegno e sacrifici, di scelte di governo coraggiose per superare una crisi economica senza precedenti, si rischia di tornare indietro vanificando il lavoro di questi anni".

"Ripartiamo, - conclude Zambito - mettiamo al centro la vita delle persone, la quotidianità della gente. I circoli tornino ad essere punti di riferimento di chi vive qualsiasi forma di disagio: economico, sociale, culturale. Torniamo ad elaborare soluzioni concrete, a partire dai Comuni che andranno al voto il prossimo 10 giugno".