Partito Democratico, perse le elezioni sembra arrivato il momento della resa dei conti

La copertina, ovviamente, è “soft” ed ha il volto dell'ormai ex deputato nazionale Maria Iacono. A sua firma, insieme ad una ventina di ex sindaci, ex deputati (e anche l'onorevole regionale Michele Catanzaro), ex segretari di circolo ed altri esponenti Dem, è una lunga lettera in cui, preso atto della sconfitta elettorale, “ancora più pesante di quella registrata nel resto del paese” si chiede di aprire una “fase nuova e diversa rispetto al passato”. Questo iniziando ad “interrogarsi sulle cause dell'insufficienza politica ed organizzativa nei circoli di tante realtà, di come spesso non si sia lavorato fino fondo per comporre le divisioni, ma si siano alimentate le logiche divisive delle componenti, è ciò da cui dobbiamo necessariamente ripartire se vogliamo positivamente contribuire al rilancio del Partito, a partire dal nostro territorio”. E' necessario, secondo i firmatari, aprire una stagione che definisca “in ogni comune, un progetto di sviluppo locale” coinvolgendo “tutte le energie disponibili, superando ogni parzialità, valorizzando chi si è generosamente speso per il PD in queste due tornate elettorali, nonostante il deludente risultato”.

Si parla, ovviamente, anche di “rinnovamento degli organismi dirigenti”, stante che “continuare come se nulla fosse successo, riproponendo atteggiamenti e modalità che richiamano gli errori del passato non ci serve quanto una matura e consapevole assunzione di responsabilità da parte di tutti noi, a partire da chi ha ricoperto il ruolo principale nella Provincia di Agrigento, nella gestione del Partito... Dirigere – continuano - vuol dire anche saper capire quando è il momento di archiviare una stagione ed iniziarne una totalmente nuova e diversa dal passato, improntata all'inclusione, all'unità ed all'apertura a chi vuole tornare a dare il proprio contributo di idee ed a tutte quelle energie nuove che possono contribuire alla costruzione di un Partito Democratico rinnovato”.