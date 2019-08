Panepinto sul Pd: "Bisogna lavorare per costruire un’alternativa"

“A prescindere da come si concluderà questa fase convulsa della politica e di chi resta e va via dal Pd, di sicuro c’è che non si potrà stare mai insieme alla Lega di Salvini. In questa provincia i gruppi dirigenti locali del Pd devono, nonostante tutte le difficoltà del momento, lavorare per costruire un’alternativa al nuovo blocco di centro destra che poi tanto nuovo non è". Lo scrive in una nota l'esponente del Pd Giovanni Panepinto.

"La presenza nella Lega, peraltro di quella categoria di uomini capaci di passare senza soluzione di continuità da sinistra a destra, rende ancora più chiaro il fatto che il Pd non può stare in questo genere di coalizioni anche se travestite di civismo” - aggiunge Panepinto - .