Pd e scelta delle candidature in vista delle elezioni, convocati i circoli

Mancato coinvolgimento degli iscritti nella scelta delle candidature. E' su questo tema che sono state espresse le più forti perplessità dei segreterari dei circoli del Pd della provincia di Agrigento che si sono riuniti per un confronto sulla situazione politica in vista delle elezioni del 4 marzo.

"Ritenendo necessario un momento di dibattito aperto, che è alla base del partito, si è decisa - ha spietato il segretario provinciale del Pd Peppe Zambito - la convocazione di tutti i circoli della provincia per condividere un documento politico da sottoporre all'approvazione della prossima direzione provinciale e da trasmettere alla segreteria nazionale. L'iniziativa vuole sollecitare il partito, a tutti i livelli, a ricercare un confronto con i territori, per evitare che scelte non condivise producano un disimpegno nel nostro elettorato. Non è soltanto una questione di nomi, ma soprattutto di metodo. Un metodo - ha concluso Zambito - che contraddice la natura stessa del Pd e svuota di significato parole chiave del nostro vocabolario: 'democrazia dal basso', 'partecipazione', 'insieme'".