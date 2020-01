Il Pd apre al Movimento 5 Stelle: "Una grande alleanza per le prossime elezioni amministrative"

"Necessario costruire, in linea con quanto sta avvenendo in campo nazionale, una grande alleanza per le prossime

elezioni amministrative nella Città di Agrigento, con tutte quelle forze progressiste di sinistra e della società civile, che sia in

grado di rappresentare un autentico cambiamento ed una reale discontinuità rispetto alle attuali proposte politiche.

Quindi, ci rivolgiamo innanzitutto a quelle forze politiche che insieme al Pd, in campo nazionale, stanno costruendo un campo nuovo in grado di rappresentare la migliore tradizione riformista e che anche ad Agrigento, in questi anni, sono stati presenti in consiglio comunale".

Dopo i "corteggiamenti" a distanza di questi giorni, adesso è nuovamente il Partito democratico agrigentino ad aprire con decisione le porte nei confronti, soprattutto, del Movimento 5 Stelle. Una nota, firmata dal segretario cittadino uscente Silvia Licata, infatti, sembra andare con decisione in questa direzione. A monte di tutto, dice, il rispetto dei "valori e la storia della sinistra agrigentina, da sempre impegnata sul terreno della salvaguardia del territorio, della tutela ambientale, della solidarietà e della legalità" che oggi non sarebbero affidabili nè "a uomini palesemente legati alla peggiore tradizione del centro destra agrigentino né rappresentati da operazioni ammantate di civismo che invece celano carrierismi e attaccamento al potere il cui fallimento politico è sotto gli occhi di tutti". Il riferimento nel secondo caso sembrerebbe proprio al sindaco uscente, Lillo Firetto, che pure è sostenuto apertamente dal Pd con un assessore in giunta. Almeno, se la forma è anche sostanza.