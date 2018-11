Catanzaro replica a Zambito: "La sua gestione ha lasciato solo macerie"

"Non comprendo, anzitutto, a che titolo l'ex segretario Zambito possa proporre la convocazione della direzione provinciale del Pd a mandato abbondantemente scaduto”.

Esordisce così il deputato regionale Michele Catanzaro in merito alle prossime elezioni per il segretario provinciale agrigentino del Pd. Catanzaro aggiunge: "Al netto di tale premessa, in ogni caso, le esternazioni scomposte di un ex segretario fantasma lasciano il tempo che trovano. Mi risulta infatti che ad oggi non è stata formalmente accolta presso la commissione regionale (unico organismo abilitato all'accettazione e alla verifica documentale, firme comprese) alcuna candidatura alla segreteria provinciale e, inoltre, che la stessa commissione regionale ha deliberato all'unanimità il rinvio dei congressi provinciali.

Mi preme sottolineare - aggiunge Catanzaro - che per ciò che attiene allo stato di salute del Pd in provincia di Agrigento, sono stupito - aggiunge - che soltanto adesso l'ex segretario si accorga delle macerie che lui stesso ha contribuito a creare".

Il deputato regionale aggiunge: "Ho promesso un cambio del partito e nel partito. Spero che l’ex segretario capisca che è necessario rinnovarsi e cambiare rotta perché così le cose non funzionano. Gli elettori gli hanno dato un segnale chiaro: la sua maniera di fare è stata bocciata; è il caso che Zambito si renda conto della situazione, accetti il risultato politico e permetta a chi è mosso da entusiasmo e progettualità di impegnarsi nel territorio”.