Disagi al viale della Vittoria, Gramaglia: "I posteggi diventino pubblici"

Chiusa un'ampia porzione del viale della Vittoria alle autovetture, il neo consigliere comunale Simone Gramaglia chiede che gli stalli di sosta "superstiti" diventino gratuiti.

La richiesta, ovviamente, vale "per il periodo in cui sarà impossibile parcheggiare, soprattutto per i residenti, nell’altro tratto del viale della Vittoria dove invece i posti di parcheggio sono in maggior parte gratuiti. Sarebbe un modo – sottolinea ancora Gramaglia – per alleviare le già gravi difficoltà dei residenti e degli utenti, in genere, del viale della Vittoria”.