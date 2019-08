Ztl intorno a piazza Cavour, Castronovo e Mossuto: "Tutelare le attività commerciali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con delibera n° 67 del 2 agosto 2019 l’amministrazione comunale ha istituito l’area pedonale in piazza Cavour e in piazza dei Vespri, iniziativa che può essere condivisa anche perché non mancano esempi di questo tipo nei centri storici di molti Comuni a vocazione turistica. Purtroppo la situazione a Favara è complessa per la mancanza di parcheggi nelle zone adiacenti a piazza Cavour e piazza dei Vespri. E siccome a soffrire di più sono i commercianti delle due piazze sarebbe opportuno, sostengono i consiglieri comunali Calogero Castronovo e Laura Mossuto, che l’amministrazione li coinvolgesse direttamente per trovare assieme una soluzione che non danneggi nessuno.