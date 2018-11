Palma di Montechiaro, D'Orsi: "La nostra, la migliore giunta degli ultimi anni"

Un bilancio positivo sulle attività dell’amministrazione comunale a Palma di Montechiaro. A tracciare un profilo è Giuseppe D’Orsi, assessore dallo scorso primo ottobre.

“Non voglio peccare di presunzione e illudere i miei concittadini ma, dati alla mano, credo che l’attuale amministrazione del sindaco Castellino debba ritenersi la migliore degli ultimi anni a Palma di Montechiaro – scrive in una nota –. Nonostante i severi tagli ai trasferimenti dallo Stato, abbiamo ottimizzato gli investimenti in diversi settori prioritari, tra acqua, immondizia, scuole, viabilità e randagismo. In continuità con l’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, la situazione rifiuti sta notevolmente cambiando: non ci sono più montagne di sacchi di spazzatura che invadono la città e l’immondizia è ritirata ogni giorno. Anche la gente, pian piano, contribuisce al cambio di mentalità, abituandosi agli orari imposti dal Comune”

L’assessore prende ad esempio piazza Margherita, oggi, diventata un luogo di accoglienza e di vita sociale, un salotto all’aperto. “Non abbiamo tralasciato la viabilità – aggiunge –: in collaborazione con i nostri tecnici nasceranno, a breve, tre rotonde che snelliranno il traffico urbano ed extraurbano. Inoltre, con l’impegno e la professionalità del comandante della Polizia municipale, Gaspare Balistreri, in sintonia con l’amministrazione, in un mese sono stati prelevati circa 70 cani randagi, tutti sterilizzati. E, in contatto con la Regione Siciliana, grazie al buon rapporto con il dottor Giacobbe, siamo in attesa di un contributo speciale promesso in occasione di un recente convegno che si è svolto a Palma”.