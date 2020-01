Palma di Montechiaro, Salvatore Malluzzo: "Una via o una piazza dedicata a Maria Lo Vasco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il nostro paese, Palma di Montechiaro, ha avuto personalità che hanno lasciato un segno indelebile, contribuendo fattivamente al miglioramento della nostra società in tempi in cui vi era un forte decadimento culturale, sociale ed economico. Tra queste, si è sicuramente contraddistinta una grande Donna, con la “D” maiuscola, la Sig.ra Maria Lo Vasco. Grande sindacalistica, simbolo di Donna in emancipazione. In un contesto, quello del secondo dopo guerra, in cui vi era un forte e netto pregiudizio nei confronti del ruolo che potesse assumere il genere femminile e in una terra, la Sicilia, che si presentava particolarmente chiusa e depressa, la Signora Maria Lo Vasco, di cui dobbiamo onorarci, come comunità Palmese, di aver avuto concittadina, ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un vero simbolo per le lotte a difesa e a tutela dei lavoratori e delle tante casalinghe presenti nella nostra città; il tutto in un contesto storico assai difficile, cui era necessaria una ricostruzione decisiva partendo da quelle “ceneri” che aveva lasciato il secondo conflitto bellico; una ricostruzione che doveva partire direttamente dal tessuto sociale con l’affermazione dei diritti. Della sindacalista Maria Lo Vasco, si ricordano - tra le tante cose - i suoi numerosi comizi, alla presenza di politici di allora e di spicco anche nazionale, pregni di tanto significato, di tanta passione cui era possibile notare i suoi valori e i suoi principi sani che la contraddistinsero durante la sua vita di Donna, di Sindacalista e di Madre; la sua partecipazione al Convengo sulle aree depresse che si tenne, alla presenza di Danilo Dolci, Giorgio Napolitano (ex Presidente della Repubblica) ed altre personalità, a Palma di Montechiaro negli anni 60’; il suo impegno nella vita politica come Consigliere Comunale e tante altre attività di cui, ella, si fece promotrice principale.

Credo sia giusto, oggi, riconoscere e onorare Maria Lo Vasco per il ruolo di notevole spessore che ebbe all’interno della nostra città, Palma di Montechiaro. Ma soprattutto per essere stata una depositaria incessante del vero valore della Democrazia e delle lotte sociali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Chiedo, dunque, al sindaco della nostra città, nella mia qualità di Consigliere Comunale, di proporre alla giunta di cui lui ne risulta “primus Inter pares” l’intitolazione di una via o di una piazza della nostra Palma di Montechiaro alla sindacalista Maria Lo Vasco, affinché rimanga perenne il ricordo di una Donna che ha saputo vincere i pregiudizi in un contesto particolare ed ha saputo contribuire fattivamente allo sviluppo e al mutamento della nostra città.

Fiducioso nella sensibilità che il Sig. Sindaco ha dinanzi a tali iniziative, sono sicuro che esiterà favorevolmente la mia proposta.