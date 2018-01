Bollette Imu agli emigrati, Rosario Bruna: "Abbassate l'aliquota"

"Risulta alquanto anacronistico che i nostri emigrati debbano versare alle casse comunali l’imposta sull’Imu come seconda casa pur non avendo nessun’altra proprietà immobiliare né sul territorio nazionale né sul territorio del paese estero dove risiedono stabilmente, facendo così sfaldare le radici che li legano ancora ai nostri territori. Tale situazione crea una non poco riluttanza tanto da evadere nella maggior parte dei casi". Lo scrive Rosario Bruna, coordinatore locale della Lega Salvini Premier, in merito all'Imu di Palma di Montechiaro.

"Valutate l’ipotesi di una diminuzione della aliquota per questo tipo di utenti - chiede Rosario Bruna - per invogliare al pagamento dell’imposta".