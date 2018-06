Giunta Castellino, dopo Todaro lascia anche l'assessore Saccomando

A fine aprile si è dimesso - per motivi personali - il vice sindaco di Palma di Montechiaro, Giuseppe Todaro. Il sindaco Stefano Castellino lo ha sostituito con Antonina Blunda. Nelle ultimissime ore ha lasciato anche l'assessore Giuseppe Saccomando che aveva le deleghe ai Servizi di manutenzione, Ambiente, Mobilità e trasporti e Sport. Anche in questo caso, le dimissioni sono state rassegnate per motivi esclusivamente personali. "Negli ultimi mesi, per me è diventato sempre più problematico riuscire a conciliare impegni privati con una amministrazione efficiente, efficace e assidua" - ha scritto Saccomando - .

"Le mie dimissioni - ha aggiunto Saccomando - largamente valutate e meditate devono essere intese come assolutamente irrevocabili. Colgo questo momento - ha detto, rivolgendosi al sindaco Castellino, - per ribadire la stima e la fiducia nei tuoi confronti e nei confronti di ogni singolo consigliere del gruppo di maggioranza".