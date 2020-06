Palestra distrettuale, Di Rosa: "L'inaugurazione? Il sindaco attende l'inizio della campagna elettorale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ di questi giorni l’ennesima notizia dell’imminente apertura della Palestra distrettuale di Agrigento. Una struttura che, è bene precisarlo, è stata finanziata con fondi Pon sulla sicurezza. In un messaggio da Istituto Luce il primo cittadino si lascia fotografare all’interno dell’impianto che viene indicato da alcune testate giornalistiche come la trasformazione “Da simbolo di incompiuta e di inconcludenza burocratica e politica, ad esempio, grazie ad uno slancio di caparbietà, di opera finita ed utilizzabile. La palestra distrettuale di piazzale Ugo La Malfa di Agrigento è stata collaudata (26 maggio 2020). Adesso, l’eterna incompiuta (i lavori per la struttura iniziarono alla fine degli anni Ottanta) potrà essere aperta. «Stiamo aspettando di capire, in relazione alle norme anti-Covid, quando potremo essere operativi – ha detto, ieri, un soddisfatto sindaco di Agrigento: Lillo Firetto - . Sta di fatto che, da questo momento, dopo il collaudo, l’opera è finalmente utilizzabile».

Si, da chi, quando, come. Tante le domande che giornalisti e cittadini dovrebbero porsi. Come non ci vuole molto a scorrere su internet la cronologia dei titoli trionfalistici fatti in questi anni per dire… il nulla. Ve li ricordiamo così da avere un’idea di quello che si fa e di quello che invece si “vende” all’opinione pubblica, ovvero fumo. Solo fumo.

12 Giugno 2017: “Agrigento, Consegnati I Lavori Per La Palestra Distrettuale Di Piazzale La Malfa, i lavori dovranno essere consegnati entro 120 giorni.” 23 Luglio 2017: “Nei giorni scorsi era stato il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, a mostrare alcune foto che testimoniavano l’avanzamento dei lavori da parte della ditta che dovrà consegnare la struttura entro 120 giorni.” 28 Marzo 2018 : “Agrigento, Interventi Sospesi Alla Palestra Distrettuale: La Situazione Si Sblocca, Presto La Conclusione Dei Lavori” 7 Settembre 2018 : “Agrigento, Palestra Distrettuale: Terminati I Lavori, Si Pensa All’apertura” 16 Ottobre 2018 : ““Adesso – ha detto il Sindaco – non resta altro, ai tecnici di effettuare i necessari collaudi prima di poter aprire la struttura al pubblico. Occorrono altri 40 giorni e poi si potrà dare il via all’utilizzo”. 20 Dicembre 2018 : “Il collaudo amministrativo è stato fatto: adesso si attendono gli allacci delle principali utenze (luce, gas e acqua) ed il nuovo Palasport di via Ugo La Malfa potrà essere inaugurato. Il nuovo impianto sportivo, secondo quanto annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Gabriella Battaglia, salvo imprevisti, potrà essere fruibile già alla fine di gennaio del 2019.”; 14 Maggio 2019 : “Agrigento, Palestra Distrettuale Prossima All’apertura” 27 Maggio 2020 : “La palestra distrettuale è pronta, la struttura è stata collaudata ieri”.

Questi alcuni PROCLAMI dell'amministrazione in 5 anni, l'amministrazione degli annunci ad effetto effettuati con cadenza per tenere alta l'attenzione, gli annunci che arrivano sistematicamente per proclamare chissà quali successi come se prima avessero amministrato altri, come se gli assessori dell'allora Onorevole Firetto non fossero stati assessori anche allo sport oltre che con altre deleghe, oggi con un video che stiamo diffondendo sui social e nella mail, mostriamo le immagini esterne della palestra “PRONTA ALL'INAUGURAZIONE” (si attende forse di entrare nel vivo della campagna elettorale?) ma già abbandonata al suo destino. Ancora una volta si mostra un’immagine di una città che non c’è.