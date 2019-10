Pronto soccorso di Ribera diventa Pta, interrogazione al sindaco Pace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco in merito alla situazione dell’Ospedale di Ribera.

Nei giorni scorsi l’ASP di Agrigento ha approvato l’atto aziendale che definisce il funzionamento dei servizi sanitari in provincia e lo ha trasmesso all’Assessorato regionale alla Sanità.

Con la presente lo scrivente consigliere comunale interroga la S.V., primo responsabile della sanità nel territorio comunale, per sapere:

1) Se è a conoscenza di eventuali provvedimenti che interessano l’ospedale di Ribera contenuti in tale atto aziendale, e quali essi siano;

2) Se è stato mantenuto l’impegno di potenziare il reparto di Chirurgia e quello di Medicina;

3) Se è a conoscenza che il pronto soccorso del nostro ospedale prestissimo sarà anche ufficialmente un Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), cioè poco più di un servizio di guardia medica;

4) Quali iniziative ha preso o intende intraprendere per scongiurare che il nostro ospedale venga privato di un vitale ed importantissimo servizio sanitario quale è il pronto soccorso, giacché il declassamento del Pronto Soccorso a PTA metterà in pericolo la sopravvivenza di tutta la struttura ospedaliera, impoverirà l’assistenza sanitaria ai riberesi, agli abitanti di tutto il territorio circostante, e aggiungerà altre e significative criticità alle già consistenti difficoltà dell’ospedale di Sciacca.

5) Se intende rapportarsi con i Sindaci del comprensorio e la deputazione regionale e nazionale del territorio perconcordareiniziativeconcrete e appropriateper assicurare una civile assistenza sanitaria ai cittadini, con priorità assolutaalla giusta funzionalitàdegli ospedali.

Si richiede risposta scritta.