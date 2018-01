Caos e disagi all'ospedale, Borsellino: "Si convochi seduta aperta del Consiglio"

Caos e disagi all'ospedale "San Giovanni di Dio". Dopo la pubblica denuncia, il consigliere comunale Salvatore Borsellino ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto.

"La convocazione urgente di una seduta specifica del consiglio comunale - ha scritto Borsellino nella sua richiesta - è motivata dalla necessità di dibattere l’argomento, data la quotidiana costatazione di gravi inadempienze dell’ente ospedaliero nei confronti degli ammalati di Agrigento e della provincia".

Il consigliere Salvatore Borsellino, nei giorni scorsi, aveva lanciato un accorato appello al commissario straordinario dell’ospedale, Gervasio Venuti, protestando "per le condizioni di grave disagio che vivono i degenti del nosocomio agrigentino e anticipando un suo fattivo impegno perché, anche in sede politica, possano trovarsi soluzioni per rendere l’ospedale di Agrigento un presidio sanitario di vera eccellenza".