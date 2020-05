Nuovo commissario all'Asp? I deputati: "Fiducia a Mazzara fino alla nomina di un nuovo manager”

“Sarebbe assurdo e inutile nominare un nuovo commissario dell’Asp di Agrigento. In attesa della scelta del nuovo manager, confermiamo la fiducia e la stima all’attuale commissario, Alessandro Mazzara, per il lavoro che sta portando avanti e l’esperienza che ha maturato nel settore, anche come direttore amministrativo della stessa azienda provinciale”. Lo hanno dichiarato Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Matteo Mangiacavallo (M5S), Riccardo Gallo Afflitto (Forza Italia).

I deputati, di fatto, sono contrari a nuove nomine ed esprimono, pienamente, "fiducia a Mazzara fino alla nomina di un nuovo manager”.