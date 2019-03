Naro, ecco un nuovo candidato sindaco: è Massimiliano Arena

Concorrerà anche Massimiliano Arena, alla poltrona di primo cittadino di Naro. L'operatore sociale della città del Barocco, fondatore del gruppo dei ContemplAttivi e direttore artistico di casa ContemplAttiva è sostenuto da una lista civica "rivoluzioniAMO Naro".

"Ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco della Fulgentissima Città di Naro, perché dopo anni di opposizione e contestazione, non potevo continuare a restare un contestatore o un leone da tastiera, ma dovevo metterci la faccia. In questa scelta ho fatto mia la frase di Papa Francesco, “C’è tanto da fare e lo dobbiamo fare tutti”, che, tra l’altro, ho scelto come slogan elettorale, perché convinto che, solo ritrovando l’unità di vera comunità e mettendosi tutti a lavoro, è possibile risolvere i tanti problemi che attanagliano la nostra città. Naro ha necessità di avere un sindaco del quotidiano, un amministratore che non deve vivere il Comune e la città solo nei giorni di festa o ritagliandosi poche ore libere durante la giornata, ma un sindaco che ami, lavori e curi la propria Città e i suoi cittadini 24 h su 24. Come detto molte volte, se sarò eletto, non vorrei essere chiamato 'sindaco” - i titoli li lascio a chi li ama - ma saró sempre Massimiliano, perché la familiarità che mi lega a tutti voi, cari Naresi, vorrei restasse intatta. Sicuramente non sarò un sindaco da salotto buono o dell’élite, ma sarò un sindaco di strada, un sindaco che avrà sempre la porta aperta e che cercherà di evitare i 'No', preferendo, piuttosto, dire 'faremo tutti il possibile'. Sarò un sindaco che metterà la legalità e l’equità al centro del suo mandato, che guarderà alle fasce più deboli per iniziare a decidere sul da farsi, che non sarà mai forte con i deboli e debole con i forti, che tutelerà l’interesse di Naro e dei Naresi. RvoluzioniAmo Naro è il nome della nostra lista, composta da un gruppo di persone serie e oneste che stanno mettendo le proprie capacità e il proprio impegno al servizio dei Naresi. La rivoluzione che vogliamo fare è una rivoluzione gentile, anzi, una rivoluzione d’amore, che cambierà in meglio il volto della nostra Città. Il 28 aprile tutti noi abbiamo un grande compito, quello di scegliere il futuro della nostra Città: facciamolo con coraggio, con il coraggio rivoluzionario di chi sa che può cambiare le sorti della nostra Naro".